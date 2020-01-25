桃園市一名葉姓男子（22歲）在昨（25）日清晨2時許，到桃園市區買東西，但葉男因出門前已經喝了一些酒，在超商外抽菸時，因不勝酒力而醉倒路邊，桃園分局警方上前關切，並盤查身分，竟發現葉男因傷害案件遭到苗栗地檢署發布通緝，警方也當場將他帶回派出所製作筆錄，全案依法解送到苗栗地檢署歸案，而葉男只能在檢警臨時收容所度過他的新年了。

桃園分局景福派出所於今天清晨2時左右，接獲轄區超商報案，有名酒醉男子坐倒超商的休息區地上睡覺，正在巡邏的巡佐劉嘉億、警員吳育萱也立即趕往現場處理，

葉男因為酒醉言語不清，員警查詢其身分，竟意外發現葉男正因涉傷害案件遭苗栗地檢署通緝中，葉男聽聞也嚇了一大跳，強調自己因沒住在家中，所以不知道自己被通緝了。

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(中時電子報)