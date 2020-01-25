桃園市一名葉姓男子（22歲）在昨（25）日清晨2時許，到桃園市區買東西，但葉男因出門前已經喝了一些酒，在超商外抽菸時，因不勝酒力而醉倒路邊，桃園分局警方上前關切，並盤查身分，竟發現葉男因傷害案件遭到苗栗地檢署發布通緝，警方也當場將他帶回派出所製作筆錄，全案依法解送到苗栗地檢署歸案，而葉男只能在檢警臨時收容所度過他的新年了。
桃園分局景福派出所於今天清晨2時左右，接獲轄區超商報案，有名酒醉男子坐倒超商的休息區地上睡覺，正在巡邏的巡佐劉嘉億、警員吳育萱也立即趕往現場處理，
葉男因為酒醉言語不清，員警查詢其身分，竟意外發現葉男正因涉傷害案件遭苗栗地檢署通緝中，葉男聽聞也嚇了一大跳，強調自己因沒住在家中，所以不知道自己被通緝了。
更多 CTWANT 報導
★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！
★中時電子報提醒您：酒後不開車，安全有保障
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。