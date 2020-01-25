在法國衛生部長布辛（Agnes Buzyn）昨晚召開記者會宣布法國出現兩名武漢肺炎確診病例3小時後，又發出新聞稿宣布第3起病例確診，目前歐洲3起病例都在法國。

《中央社》報導，法國衛生部24日深夜發出新聞稿，宣布法國出現第3起「2019新型冠狀病毒」（2019-nCoV）確診病例，是前兩例巴黎確診病患的家屬，目前已在醫院隔離治療。

布辛在24日晚間緊急召開記者會，宣布法國出現兩名武漢肺炎陽性病例，一名是48歲法籍中國大陸裔，曾赴武漢出差。另一名巴黎病患所知情況較少，布辛僅表示他也是從中國大陸回來，目前在比榭（Bichat）醫院隔離治療。

負責接觸者追蹤的巴黎醫療衛生署（ARS）負責人羅梭（Aurelien Rousseau）向「世界報」（Le Monde）表示，「醫療體制已經準備好面對情勢了」。他說：「自伊波拉後，組織運作健全，巴黎的疑似病例皆已被轉移至比榭、皮提耶和內克爾醫院的傳染病學中心」。

(中時電子報)