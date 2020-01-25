武漢肺炎持續蔓延，據新華社報導，截至24日24時，確診病例1287例、死亡41例。對此，美國總統川普推文表示，對大陸處理疫情「所做的努力與透明化」表示感謝。

China has been working very hard to contain the Coronavirus. The United States greatly appreciates their efforts and transparency. It will all work out well. In particular, on behalf of the American People, I want to thank President Xi! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 24, 2020

綜合外電報導，此時正值農曆春節，川普夫婦在新春賀詞中祝賀鼠年快樂，表示他和數以百萬計的民眾一起迎接鼠年到來，迎接充滿機遇的新年；在擁抱亞洲傳統的民眾以煙火、年夜飯、親人團圓等方式慶祝這個特殊時刻之際，他與第一夫人梅蘭妮亞．川普（Melania Trump）祝賀大家新的一年幸福、健康、繁榮。川普並未在新年賀詞中提到武漢肺炎。

不過，川普特別在推特上表示感謝大陸控制武漢肺炎的努力，「美國非常感謝他們的努力與透明化…情況將會好起來，特別是，我要代表美國人民感謝中國國家主席習近平」。

美國21日出現首起武漢肺炎確診病例，病例在華盛頓州西雅圖發現，患者曾前往中國武漢；美國疾病管制暨預防中心（CDC）今天宣布有第2起確診病例，是一名甫自武漢返回伊利諾州芝加哥的60多歲女性。

(中時電子報)