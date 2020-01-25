武漢肺炎持續蔓延，據新華社報導，截至24日24時，確診病例1287例、死亡41例。對此，美國總統川普推文表示，對大陸處理疫情「所做的努力與透明化」表示感謝。
綜合外電報導，此時正值農曆春節，川普夫婦在新春賀詞中祝賀鼠年快樂，表示他和數以百萬計的民眾一起迎接鼠年到來，迎接充滿機遇的新年；在擁抱亞洲傳統的民眾以煙火、年夜飯、親人團圓等方式慶祝這個特殊時刻之際，他與第一夫人梅蘭妮亞．川普（Melania Trump）祝賀大家新的一年幸福、健康、繁榮。川普並未在新年賀詞中提到武漢肺炎。
不過，川普特別在推特上表示感謝大陸控制武漢肺炎的努力，「美國非常感謝他們的努力與透明化…情況將會好起來，特別是，我要代表美國人民感謝中國國家主席習近平」。
美國21日出現首起武漢肺炎確診病例，病例在華盛頓州西雅圖發現，患者曾前往中國武漢；美國疾病管制暨預防中心（CDC）今天宣布有第2起確診病例，是一名甫自武漢返回伊利諾州芝加哥的60多歲女性。
(中時電子報)
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