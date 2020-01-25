今天是大年初一，民眾舉家外出走春、拜年，預期大幅增加交通流量，為讓市民快樂出遊，針對連假期間易壅塞路段及時段，台北市局轄區分局加強各大運輸場站、觀光景點、廟宇等地區，周邊交通指揮與疏導、管制與違規停車取締等措施，以維持交通順暢及安全。

台北市交大指出，容易發生壅塞的路段包括，陽明山、碧山巖、貓空、臺北市立動物園、兒童新樂園…及宮廟行天宮、保安宮、龍山寺、慈惠堂等。

據表示，為便利用路人了解即時路況，提供查詢管道資訊如下：

1、 臺北市即時路況資訊：請多利用「臺北市即時交通資訊網」網站或「內

政部警政署警察廣播電台」網站查詢即時路況，或收聽廣播─警察廣播電台(臺北臺FM104.9)。

2、 臺北市聯外道路替代建議：國道3號南港交流道北上，可改行木柵交

流道，或改行國道5號石碇交流道。更多國道資訊請多利用「高速公路1968」網站或APP。

臺北市警局交通警察大隊提醒，請多多利用大眾運輸工具或使用替代道路，如需開車前往，請提早出門，並先行查詢路況，以順利掌握即時交通資訊，同時呼籲市民朋友駕車出遊耐心禮讓，勿違規停車，共同維護交通順暢，一路通暢歡渡春節！

交通警察大隊呼籲多多利用大眾運輸工具或使用替代道路，如需開車前往，提早出門，並先行查詢路況。（讀者提供/吳家詮傳真）

(中時電子報)