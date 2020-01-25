總統蔡英文與前總統馬英九昨天在法鼓山除夕撞鐘祈福活動同台，馬英九全程配戴口罩，蔡英文則未戴口罩。蔡英文此舉引發馬英九的批評，認為蔡沒戴口罩須檢討，對此，總統府說話了，總統府發言人張惇涵表示，總統的健康狀況也良好無虞，沒有一定要配戴口罩的問題。

佛教聖地法鼓山今年已是連續第14年舉辦「除夕撞鐘」祈福，主題為「培福有福」，蔡英文、馬英九、與法鼓山方丈和尚果暉法師、首座和尚惠敏法師等人24日晚間一起共圓108響法華鐘聲，活動吸引3千多位善男信女參加。

不過，活動上許多人注意到，馬英九是全程戴口罩，但蔡英文未戴。對此，馬英九今早受訪表示，公眾人物應該做正面的示範，SARS17年前發生時，我們建立很好的制度，包括負壓隔離病房、發燒篩檢、個人健康管理，都是非常好的傳統。至於蔡英文沒戴口罩，馬英九說，「她應該檢討」。

張惇涵則表示，蔡總統所參拜的廟宇門口，廟方都會替信眾朋友噴灑酒精消毒，並且廟宇屬於開放空間，總統的健康狀況也良好無虞，沒有一定要配戴口罩的問題。

張惇涵也提醒，陳建仁副總統日前也以專業建議，一般健康的民眾到公共場所，並不一定要戴口罩；而發燒咳嗽的病人，或者有慢性疾病的患者，則建議盡量不要出入公共場所，若有必要到公共場所，請務必戴上一般的外科口罩。希望各界能夠一同分享正確的防疫觀念，毋須過度恐慌，而公眾人物最佳示範，就是不要冒充專家。

(中時電子報)