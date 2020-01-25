韓國男演員玄彬因和孫藝珍拍戲曖昧傳滿天，而曾與玄彬傳過緋聞的韓國女星徐孝琳則趕在2019年底帶球嫁！徐孝琳參與過《成均館緋聞》、《主君的太陽》、《金祕書為何那樣》等多部經典好戲，雖多演出配角，但擁有170公分高挑好身材與迷人大眼的徐孝琳，自帶女神光芒，有時甚至蓋過女主角的風采，反而受到不少觀眾青睞。徐孝琳姣好的外貌除了令眾多男粉絲心動不已，也讓多位演藝圈男神為她傾倒，細數徐孝琳的情史，與她傳過緋聞的男星除了玄彬，還包括李棟旭及宋仲基，她也被粉絲封為「男神收割機」。感情生活看似精彩的徐孝琳，私底下卻完全相反，她在韓國最甜戀愛實境秀《我耳邊的糖果》中透露：「常一個人做許多事，一個人吃飯、一個人旅遊…。」坦言最常陪伴自己的只有六隻愛犬，徐孝琳在節目中難得真情流露，與她以往高冷的形象相差極大，大喊孤單的模樣更令粉絲心疼，粉絲們也相當期待徐孝琳能遇到與自己相似，總是在天黑後出沒的「夜行性糖果」，共譜浪漫的戀愛。

雖然徐孝琳出道以後緋聞似乎不曾間斷，但她從未公開承認過任何一段關係，直到去（2019）10月首度公開戀情，對象竟是女星金守美的兒子，當時徐孝琳接受訪問時被詢問是否有結婚的打算？她回答「時間還太早」，沒想到兩個月後的聖誕節前夕卻帶球閃嫁男友，震驚演藝圈，粉絲們「驚嚇」之餘仍誠心獻上祝福。婚後的徐孝琳雖然大大減少工作量，也鮮少在公開場合露面，但時常在自己的社群平台上分享近況與粉絲互動，一月六日是徐孝琳35歲生日，她在IG上難得灑糖寫下「迎接第一次的生日，謝謝你」並附上一顆愛心符號，簡短的文字卻透露出她對老公滿滿的愛，這也是徐孝琳首度在個人社群平台曝光與老公的親密自拍照，粉絲紛紛留言回應「好甜蜜」、「祝福你們」，比起糖果真是甜到爆！

朴敏英、李準基13年前拍廣告時的青澀模樣（圖／中天提供)

至於女神朴敏英正在趕拍新劇《天氣好的話，我會去找你》，近日劇組首次公開劇照，朴敏英頂著妹妹頭穿著學生制服，超級青春洋溢，眾人驚豔將滿34歲的朴敏英扮起學生毫無違和，超級適合！而朴敏英在《我耳邊的糖果》中已經猜出自己的糖果就是男神李準基，本週日(1/26)她將向李準基透露，曾在剛出道時與他合拍廣告，而兩人13年前的青澀模樣將於節目中公開，讓不少粉絲即使過年也要守在電視機前，一睹男神女神青春少年時的模樣。更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台，每週日晚間10點《我耳邊的糖果》。

(中時電子報)