太空人隊偷暗號行徑曝光後，終於有球員公開出面為這件事道歉！他是前太空人隊賽揚獎左投手凱寇，也是2017年太空人贏得世界大賽王座的主要成員之一。凱寇是第一位勇於道歉的球員，不過他也強調大家必須往前走，讓這件醜聞變成過去。

凱寇表示，偷暗號一事在大聯盟史上前所未有，但確實發生了，只是當時大家都沒想到會演變成這樣。這確實違反規定，不過他並不想談太多細節，只能說不是每場比賽都有作弊，且所說的內容只能代表他自己。

偷暗號事件曝光是因前太空人隊投手費爾斯（Mike Fiers）揭發才引起軒然大波，談到此事凱寇說，很多人對費爾斯捅出這些黑暗面感到不滿，但昔日太空人隊友大都對於發生這種事感到難過。

凱寇2012-18年效力太空人，並於2015年贏得美聯賽揚獎，幫助球隊拿下2017年世界大賽冠軍。不過去年球季卻找不到東家，球季中才與勇士隊簽下一紙短約，只投了半季左右，所幸去年底與白襪隊簽下3年合約。

(中時 )