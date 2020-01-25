大年初一走春行程開跑 蔡、賴南北拜廟發紅包

領取福袋民眾熱情問候逗樂小英，連忙被國安人員勸離。（許家寧攝）

蔡英文一早9點至台北覺修宮祈福。（許家寧攝）

約有千名民眾一早志覺修宮排隊領取福袋，受到武漢肺炎疫情影響，不少人戴上口罩防疫。（許家寧攝）

2020總統新春福袋（左）內有一元。（許家寧攝）

今天是大年初一，蔡英文總統新年首場參香祈福選在台北大龍峒覺修宮，近千名民眾一早排隊等領總統福袋沾沾喜氣，受到武漢肺炎疫情再添新病例，不少人戴著口罩，國安單位也不敢大意，先為民眾雙手噴酒精，宣導領取福袋不握手，全力防疫。

蔡英文上午9點與黨主席卓榮泰、內政部長徐國勇、立委何志偉等人陪同下抵達覺修宮，民眾看見小英開心高喊「總統好」，蔡英文也微笑向民眾拜年，廟方祈求風調雨順、國家元首政躬康泰，孚佑帝君呂祖保佑寶島台灣國運昌隆。

蔡英文先對順利連任向支持者表達謝意，她表示，新的一年希望大家團結，繼續來拚經濟、守護我們的主權、繼續改革，針對武漢肺炎疫情，也希望大家做好健康管理，團結一致面對挑戰，讓我們的國家更強大，民富國強，讓人民幸福。

蔡英文彎腰親切向老人、幼童發送福袋，不少民眾領取福袋時開心想和總統說說話，連忙被緊張的國安人員勸離，蔡英文只能微笑以對，廟方人員估計領取福袋民眾約1000多人，小英參拜完後，緊接著赴大龍峒保安宮、宜蘭冬山草湖玉尊宮、新北蘆洲湧泉寺、桃園中壢仁海宮，行程滿檔。

覺修宮董事長陳忠源表示，感謝蔡總統的堅持，11年來每年大年初一都來到覺修宮參拜；他說，呂祖是俠義、救苦救難道士，帶給大家正面思考、心想事成信仰，而蔡總統是一個說到做到、無私奉獻給國家的人，這次高票連任，未來4年一定會帶領國家富強康樂。

(中時 )