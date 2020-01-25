為迎接過年，台彩公司都會推出大面額的刮刮樂吸引民眾購買，而今年推出一款「2000萬超級紅包」除了大獎2000萬之外，還加碼賓士車吸引大家爭相搶購。一名小朋友看到刮刮樂上印有車子的圖案，便吵著阿嬤說要買，但阿嬤沒有答應，結果心疼孫子的阿公聽聞後就跑去買了一張，結果中了100萬！

據《ETtoday新聞雲》報導，新竹一名阿嬤帶著孫子打算去買刮刮樂，走進店裡後，孫子被「2000萬超級紅包」刮刮樂上的車子吸引住，於是吵著阿嬤要買，但阿嬤覺得2000元的刮刮樂太貴了，最後沒有答應幫孫子買就離開了。

事後，孩子的媽媽越想越不對勁，因為孩子平常不太會吵著說要買東西，但是當天卻相當堅持要買，於是打電話給住在新竹的阿公，結果阿公一掛電話後立馬殺去彩券行，以孫子的出生日期「17號」當幸運數字，買了一張刮刮樂回家，最後還真的刮到100萬元，讓阿公直呼他真的是金孫。

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(中時電子報)