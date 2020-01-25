今天是大年初一，春節連假進入第三天，國道多路段上午即出現壅塞狀況，根據高速公路局上午10時的資料顯示，國道三號土城～三鶯、龍潭～關西、南投中興系統～名間、竹田系統～崁頂等南下路段時速皆不到40公里，蘇花改南下也同樣呈現車多，提醒出遊民眾要做好塞車心理準備。

高公局指出，南投中興系統至名間，以及快官系統到霧峰路段，回堵皆超過10公里，北部的龍潭至關西路段也回堵到14公里，部分路段車速甚至不到20公里。

國道一號部分，從楊梅到新竹的南下路段就開始車多，時速約在40公里左右，彰化至埔鹽系統也是車多，但狀況稍好車速至少還有在60公里左右。

蘇花改通車後迎來首次的連假車潮，公路總局指出，今天上午在台9線蘇花改入口至南澳路段，共回堵約20公里，在蘇花改觀音隧道的130公里至136公里處也呈現壅塞，呼籲用路人保持耐心並小心駕駛。

高公局提醒，從今天上午6點至下午4點的國道南下路段皆容易壅塞，建議民眾避開此時段用路，國道五號尖峰時段往北的旅客，建議改走台9線到坪林在銜接國五，預估會比雪山隧道省30至70分鐘。

(中時 )