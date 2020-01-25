各大知名寺廟都會在大年初一這天抽出國運籤，看看來年的各方面國峻是如何。台北市大龍峒保安宮、彰化南瑤宮、新北市蘆洲區湧蓮寺紛紛抽出台灣國運籤，國運、社會運都會較去年好。

台北市大龍峒保安宮今年抽出的國運籤是「上籤」，籤詩意味著「藏在匣中的寶鏡掛在高臺上，今天幸運地巧遇鏡匣正好開啟。不論人間萬事萬物的分別，此鏡都能如同東方的旭日一般，一時廣為照耀」，意即如旭日東升一般，運勢將不斷向上。

大龍峒保安宮抽出4支籤，整體比2019年好。 （圖／翻攝照片）

以初一「搶頭香」聞名的彰化南瑤宮抽出代表整體社會運勢的「人民籤」，「和氣三冬暖，克生六月霜，能行君子道，忍耐不須忙」，註解為「殷比干開心肝獻給紂王」。廟方人員解釋籤詩內容，呼籲社會大眾做任何事都先三思，退一步海闊天空，如果心情比較躁動的時候，多忍耐一下。

新北市蘆洲區湧蓮寺則抽出俗稱「公籤」的國運籤，士、農、工、商分別是下下、籤王、上上和上上籤，廟方認為，經濟、工商業整體發展欣欣向榮，農業收成豐碩，政治抽中下下籤，代表兩岸關係無解，台灣也將面臨天災等大環境改變。

彰化南瑤宮抽出的籤顯示，會有產生類似金融風暴的隱憂。（圖／翻攝自GOOGLE MAP）

湧蓮寺政治抽中下下籤，代表兩岸關係無解，周遭環境也將面臨很多挑戰。（圖／翻攝自GOOGLE MAP）

湧蓮寺管理委員會委員楊蓮福指出，士籤抽中下下籤代表台灣今年面對兩岸關係觸礁，周遭環境也將面臨很多挑戰。但跟其他國家經濟關係穩健，在美中貿易戰等浪潮中，台灣仍可獲利。

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(中時電子報)