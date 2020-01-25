武漢肺炎的疫情讓媽媽們草木皆兵，鬍子醫生在臉書上分享，許多為人媽媽的民眾在看診或是社群上留言，大人和兒童都有口罩，但是嬰兒卻沒有，但難免還是會要離開家裡，因此鬍子醫生特別分享3招給大家。

鬍子醫師在臉書分享，武漢肺炎的疫情，讓許多生在30-40代的人變得小心翼翼，因為現在的角色已是媽媽，又是女兒，這幾天更是抓緊空檔，跑了好多家藥局買口罩，也被身邊的人笑他們過度恐慌，但他們是「寧願謹慎再謹慎，被酸誇張，也不願因大意而有遺憾！」因為變成媽媽以後，身上承載了更多無法割捨的牽絆。

而這次疫情恰逢新年，難免會有人來家中拜年或是出去拜年，鬍子醫生建議，若家中有0-2歲的嬰兒，無法戴口罩，這3招要記牢，「盡量不去公共場所、外出時嬰兒可用揹帶面向媽媽，做簡易的隔絕、拒絕他人觸碰孩子」；醫師也叮嚀，有些人也會硬替嬰兒戴上兒童用口罩，這也可以，但要特別孩子的呼吸情況喔！

【本文由鬍子醫生診間生活授權轉載】

(中時電子報)