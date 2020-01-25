隨著景氣回溫，各界對房市未來都保持樂觀。但房地產學者章定煊給想置產與自住者兩個建議：窮寇莫追、重質不重量。

章定煊在臉書發文指出，影響房價的兩個最重要的因素就是「所得」與「人口」，這是簡單的道理，房子有人要住，而且要住的人要買得起。很多人都說人口不是影響房價唯一的因素，但是「住宅主要就是給人住的」，人口就是一個硬道理，它是剛性需求的最重要的成分，也就是影響長期房價最重要的因素。

章定煊表示，今年起，我們要開始迎接一個人口結構的重大轉變，也就是20～40歲的年輕族群將逐年大量減少。這不但代表房地產的首購族群將大減，也代表我們的缺工導致生產力下滑，對國家所得的衝擊可以預料的得到。所以影響房價的兩大因素都開始受到動搖。

他說，年輕人口減少，也代表高齡人口的增加，孤老族會更多，或許房地產有些這方面題材可以發揮。這些數字保證政府官員上上下下滾瓜爛熟，所以讓房市穩中帶溫的新中間路線，也是預防房市因這個因素崩盤，甚至引發金融風暴。所以，除了短線的炒作者外，對於置產者與自住者的建議就是兩個，一、窮寇莫追；二、重質不重量。

(中時電子報)