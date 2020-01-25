武漢肺炎疫情增溫，行政院長蘇貞昌宣布禁止口罩出口，資深媒體人黃智賢批此舉是「泯滅良心」；蘇貞昌25日參拜板橋接雲寺時回應，「自救才能救人」。（戴上容攝）

武漢肺炎疫情增溫，行政院長蘇貞昌宣布禁止口罩出口，資深媒體人黃智賢痛批，台灣10天前才為了澳洲野火捐了10萬個口罩，10天後卻禁止口罩出口是「泯滅良心」的政權。蘇貞昌25日參拜板橋接雲寺時回應，「自救才能救人」並批評中國政府隱匿疫情，還在世界衛生組織排擠台灣，防疫沒有國界，中國是不理性、蠻橫的。

蘇貞昌表示，停止口罩出口一個月，是因應看到中國武漢肺炎升溫，台灣要準備充足，而中國隱匿疫情才會讓疫情變嚴重，嚴重時刻中國仍在WHO世界衛生組織，排擠台灣，說要先承認一個中國，才准台灣參加，讓台灣知識、資訊跟經驗不能在WHO世界衛生組織，和世界各國分享、一起防疫，實在遺憾也不對，防疫沒有國界，反而看到中國不理性與蠻橫。

面對台灣新增二起武漢肺炎，前總統馬英九今日上午說，政治人物應戴口罩以身作則，也批評蔡英文沒戴口罩是不對的，蘇貞昌說，防疫是視疫情狀況與必要，特別提醒，本身有任何狀況務必要戴口罩，全國民眾不必恐慌，生活照常，做好自己衛生管理就好 。

媒體詢問，武漢發病的人尚在台灣，卻不能詳細公布位置，是否造成民眾另種恐慌？蘇貞昌回應，發現確診病例已經隔離，武漢團已經離境，並拒絕到台灣來，同時已經決定不再出團到中國，相關措施做得都非常嚴密，行政院從一開始發現武漢肺炎的疫情時，就成立專案小組，並裁示中央防疫措施疫情中心由三級提升為二級，國人同胞嚴密防制各種狀況，像發燒、咳嗽等，就務必就醫，並告訴醫生過去旅遊史，尤其中國武漢不要隱匿。

(中時 )