新北市中和區烘爐地南山福德宮信徒眾多越晚越熱鬧。（摘自烘爐地南山福德宮）

新北市石碇五路財神廟是北台灣相當知名的財神廟。（葉書宏攝）

許多民眾會趁著春節連續假期到廟裡祈福走春，祈求來年的平安與幸福，特別是財神廟在年期間更是熱門到人山人海，有幾間來頭不小的廟都是成功人士必去的，以下就介紹北中南幾個的風水寶地保佑大家發大財。

石碇五路財神廟

新北市石碇區永定里大湖格路20之1號

石碇五路財神廟創辦人是一位道長，據說他某日在睡夢中夢到一位不認識的金人，連面貌也是金色，但他並不知道對方是何方神聖，不久之後，道長到峨嵋山旅遊，在一寺廟中，居然看到托夢給他的神明，就是武財神趙公明。但這位「玄壇趙真君」卻是金身金面，與黑臉的不同。道長於是從峨嵋山報國寺請了趙元帥分靈來台，據說財神原來供在樹林一間鐵皮屋小廟，卻神蹟顯赫信眾也絡繹不絕。後來武財神托夢，希望道長建廟，有一位信眾願意捐出一塊位於石碇的山坡地勘查後發現是塊「蟾蜍穴」，剛好面對石碇元寶山，是發財的風水寶地，這裡不但好山好水，民眾也可以在此求到發財金，還有道長定期為信眾辦理各種消災祈福的科儀，如「補財庫」、「祭解」、「求財」等，非常值得到此。

中和烘爐地南山福德宮

新北市中和區興南路二段399巷160之1號24小時開放

烘爐地南山福德宮為北台灣最知名的土地公廟，是眾所皆知的求財勝地，清乾隆時期，當時以石板三塊供奉福德正神，後來香火鼎盛逐漸發展成現今規模。據說主殿後方的靈穴財氣最盛，別忘了到此參拜換錢母。

主殿供有福德正神、註生娘娘及山神星君，財神殿奉祀五路財神、文昌帝君及月老星君等諸神。烘爐地福德宮的的財神殿中，不僅有財神可以拜，信眾還可過「天官五路財神橋」，讓五路財神的神力特別眷顧你。廟方表示，拜神求財的最佳時間為半夜11點至凌晨1點。也別忘換完錢母再走。

而每間廟的發財金（錢母）用法都不盡相同，有些廟會建議把發財金、錢母夾在存摺中，放財位、或其他錢混在一起，存進較常用或投資用的帳戶，記得求完後再確認一下使用方式。

雲林北港武德宮

雲林縣北港鎮華勝路330號

說到財神廟當然不能漏掉北港武德宮，武德宮創辦人是出身水中醫世家陳茂霖，在民國46年買下舊址所在開設保生堂中藥行行醫，據幼年曾住過此處的前屋主兒子說，小時候半夜起來，常在大廳看到一名面黑、很高大的武將威武行走，不過沒多久就全家搬走，便將此處賣給創辦人陳茂霖，後來陳茂霖生意興隆，到民國52年，陳妻突然昏迷卻找不出病因，便找東興宮池府王爺，經王爺指示才知道原來家中竟有「內神」，依指示設了一只香爐早晚敬奉，妻子不藥而癒。

就這樣供了7年後，終於獲得回應，透過扶乩得知內神就是玄壇元帥趙公明，道光年間(西元1849年)從大陸渡海來台，經百年被埋在此建築底下，因時機成熟要再度濟世，他依照指示雕塑金身設壇，武德宮就此香火日益鼎盛！北港武德宮去年準備15萬份錢母，大年初一開始發送，大年初四接財神加碼300個純金紀念幣，價值超過40萬元。

竹山紫南宮

南投縣竹山鎮大公街40號

紫南宮的招財錢母最炙手可熱，可以說是全台最難排的，去年春節據說排隊人龍長達七公里。紫南宮是一土地公廟，其主神座後是一處靈穴也被稱為「小龍會」是個聚財的蛇穴風水寶地。

民間盛傳蛇穴聚財。紫南宮重建進行時工人曾卻看到地基溝渠內布滿各種小蛇嚇壞工人，後來燒香拜拜請土地公收回這些「兵將」工程才得以繼續，據說就是紫南宮的「小龍會」現跡，也更增添蛇穴神祕的風水傳說。

(中時電子報)