亞洲旅遊台金鐘主持人廖科溢已連續2年春節皆因工作無法在台灣過節，尤其去年是最忙碌又充實的一年，今年終於如願可與家人一同度過，但他表示2019年唯一未完成的計畫是帶家人旅遊。

廖科溢2019年年底在澳洲南部城市阿德萊德跨年，歷經一段國外跨年的美好記憶。(圖亞洲旅遊台)

廖科溢於2018年年節期間首度挑戰戲劇，以台灣旅行為主題的清新浪漫短劇《果然愛情很麻煩》，2019年春節間當起空中飛人，受邀前往至瑞典拍攝短視頻，2019年年底則在澳洲南部城市阿德萊德跨年，與外國人、觀光客齊聚一堂，等待時間倒數及璀璨的煙火秀，他坦言：「在陌生的國度中興奮狂歡過後，有種淒美的孤獨感、惆悵感油然而生，並充滿詩意。」

今年春節廖科溢終於能夠與家人共同過節及享受年節的氣氛，他提到：「今年過年，希望將時間留給家人，預計輪番到親戚家走春、拜年、敘舊。」此外，新的一年他提出寵粉計畫，在籌備新節目時不排除結合節目、揪團，鼓勵觀眾朋友們進一步成為旅伴，一起體驗、參與及環遊世界。

(中時 )