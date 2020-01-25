高雄一名男子日前和陌生人約炮，行房時發現保險套破掉還不打算停止，心中想著「應該不會那麼衰吧」，但沒想到，一個禮拜後他的陰莖出現潰爛、右側鼠蹊部也開始腫大，最後去看醫生，才發現事情大條了，自己在一夜之間染上3種性病。

據《ETtoday新聞雲》報導，泌尿科主治醫師李嘉文分享一起案例，一名年約30歲的男子在網上認識陌生人，2人最後相約一夜情，但在翻雲覆雨期間，他發現保險套破掉了，又不想破壞情趣，於是就繼續衝刺，但事隔一週後，男子的陰莖卻出現潰瘍，右側鼠蹊部腫大，最後只好去求助醫生。

李嘉文看到男子的狀況，趕緊安排他接受檢查與快篩，不僅檢查出男子罹患愛滋以及梅毒，還在他的下體發現菜花，至於他陰莖潰爛、右側鼠蹊部腫大的症狀，分別是愛滋、梅毒的早期病徵；李嘉文推斷，男子應該是在那次一夜情後染上愛滋跟梅毒，此外，他本身就有菜花，因此有很大機會將病毒傳染給當時的對象，但2人素不相識，沒有留下聯絡方式，因此無法通知對方去就醫。

李嘉文表示，無論是愛滋或是梅毒，若做愛時全程使用保險套可以大幅降低染病機率，但是菜花遍佈範圍可能在患者下體，即使戴上保險套，仍可能因危險性行為被傳染。

梅毒、菜花在醫學上都可以透過治療有效抑制，但愛滋卻沒有一個有效的治療方法，只能靠抗病毒藥物避免免疫力下降；李嘉文也說，如果男子發現保險套破了立刻更換，或是在完事後72小時服用藥物，染病的機率可望降低9成。

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(中時電子報)