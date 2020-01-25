美國新成立的美國太空軍(United States Space Force)，掛出了新的徽誌，頗巧合的是，徽誌與著名科幻劇集「星際爭霸戰」(STAR TREK)當中的「星際艦隊」(Starfleet Command)，有著驚人的相似之處。

美聯社報導，美國總統在星期五公布了太空軍的徽誌，他在推特上說，這是徵詢過軍界高層和設計師的意見，以原有的美國空軍太空司令部(Air Force Space Command,AFSPC)為基礎，然後加上藍色的地球和代表太空軍力量的白色箭頭，上圍文字是「美國太空軍」(United States Space Force)，下圍文字是「空軍部門」(Department of the Air Force，中間的以羅馬數字標出成立時間的2019年(MMXIX)。

川普寫道：「在與我們軍事高層領導人、設計師和其他人進行磋商之後，我很高興為美國太空部隊展示新徽誌，這是我們美國的第六支部隊！」

美國的六支部隊分別是：陸軍、海軍、陸戰隊、空軍、海岸防衛隊、太空軍。

1982年成立的美國空軍太空司令部，是太空軍的前身，這是當時的徽誌。(圖/美國空軍)

目前太空軍的作用是重視美國衛星和其他太空資產，因為隨著各國長程武器的進化，攻擊太空衛星也成了一種作戰手段，因此川普認為，有必要重視太空的安全。他原本設想的太空軍，是與陸軍、海軍和空軍「分離但平等」的部隊，但是國會認為，美國空軍早在1982年就成立了太空司令部，川普所做的頂多是將太空司令部升格，因此現在的太空軍仍然屬於空軍部門。

在看到太空軍的徽誌，如此類似「星際艦隊」以後，曾參與演出「原初星際爭霸戰」(Star Trek: The Original Series)的日裔演員喬治‧武井（George Takei）在推文中回應說：「阿哈哈~我們還真希望獲得一些版權使用費。」 武井在星際爭霸戰當中，出演主要角色之一的企業號舵手「蘇魯」。

航太總署公布的火星地型照片，沙丘的模樣酷似星際艦隊標誌。(圖/NASA)

1966年開播的星際爭霸戰，劇組設計了一種不對稱形狀的盾型箭頭做為標誌，後續的影集與電影再以原本的標誌進行擴充演化，成為家喻戶曉的太空探險標誌。去年，NASA公布的一張火星表面照片上，火星沙丘呈現如同星際艦隊標誌的模樣，引起好事網友的議論，興奮的稱「他們(指星際艦隊)來過!」隨後NASA表示，這只是單純的風化巧合。

(中時電子報)