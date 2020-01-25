有王爺總廟稱號、奉祀五府千歲的台南市北門南鯤鯓代天府，去年首度抽無國運籤引發熱議，大年初一依例抽籤，今年連抽16支後終於擲出三聖筊，新年度國運籤出爐，卻是與2018年雷同的丙子籤詩「漢李廣父子陣亡」，睽違1年後再度抽到下下籤，廟方對此不予置評，指出這是神明旨意，由眾人各自解讀。

南鯤鯓代天府在2015年時抽出「武則天坐天」國運籤，被解讀為將出女總統，後來蔡英文果然當選，南鯤鯓國運籤自此成為矚目焦點，但蔡英文總統任內的2018、2019年都抽出下下籤，對照政局卻確有應驗之處，還被網友竄改嘲諷時政，讓廟方背上罵名，僅是國運參考卻被政治化，廟方去年因此決定不解籤，但沒想到去年60支籤詩抽完神明都未允杯，也讓信眾嘖嘖稱奇。

去年政治及社會時局紛擾不斷，除了選舉負面新聞占據新聞版面，社會事件也曾出不窮，被公認是較「亂」的一年，隨著選舉結果塵埃落定，今年照理來說應該相對穩定，但南鯤鯓國運籤卻抽出與前年相同的下下籤，令人費解。

今年抽出的丙子籤詩卦頭「漢李廣父子陣亡」，內文為「命內正逢羅孛關，用盡心機總未安，作福問神難得過，恰是行舟上高灘」，有擅解籤詩的廟公指出，若暗喻國運，這表示政府未來仍有重重困境需要面對，隱藏著許多危機，需要一一去克服，但也不全是壞處，是警惕大眾要更小心，團結才能度過難關。

(中時 )