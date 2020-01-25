為防範武漢肺炎，交通部公路總局要求客運業者做好防疫準備，所有客運車輛、場站都必須定時清潔消毒，駕駛員、服務人員也要每天量體溫，並配戴口罩、勤洗手。

《中央社》報導，今交通部公路總局指出，自22日國內出現首起武漢肺炎確診病例起，公路總局已要求各客運業者做好各項防疫準備，除了車輛及場站定時清潔消毒外，駕駛員、服務人員要每日量測體溫並配戴口罩，並於客運場站、車廂內以跑馬燈、廣播或張貼海報方式，提醒民眾注意呼吸道衛生及咳嗽禮節等個人衛生行為。

公路總局表示，客運駕駛於發車前也會廣播提醒車上乘客，如曾前往武漢地區且出現發燒或有急性呼吸道症狀者，應主動通報防疫專線1922；各車站也已準備體溫計、口罩、消毒水等防疫物資供民眾使用。

在車輛消毒方面，公路總局指出，除了平常於發車前或收班後進行車輛清潔及消毒外，已要求業者增加消毒頻率，營運期間至少每8小時須消毒一次，務求做到防疫滴水不漏，讓民眾搭車放心；也呼籲旅客如有感冒或身體不適時，務必配戴口罩、勤洗手，做好個人防護措施。

(中時電子報)