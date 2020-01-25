國民黨立委江啟臣今（25）日宣布參選國民黨黨主席，黨內青壯派包括立委蔣萬安、許淑華、前立委李彥秀以及柯志恩等人特地錄製影片為他打氣。蔣萬安表示，希望江啟臣帶領國民黨即時反映台灣社會主流民意。讓國民黨換然一新；人在美國的柯志恩則大讚，無論年紀或經歷，江都是青壯派中的佼佼者。

「江啟臣在這個時候勇敢站出來，願意承擔重擔，我全力支持。」蔣萬安表示，江曾擔任國民黨團總召和書記長，帶領黨團前線作戰，相信未來會以無私精神和開放的態度，帶領國民黨進行全面改造工程，並即時反映台灣社會主流民意，他呼籲支持國民黨的朋友一起支持江啟臣，讓國民黨換然一新。

許淑華表示，很高興江啟臣在黨艱困時願意站出來承擔，將成為他最佳後盾，並為國民黨扮演承先啟後的角色；李彥秀則說，終於看到青壯派勇於承擔改革國民黨，盼黨內每一位中生代與新生代都能一起努力。

人在美國的柯志恩笑說：「本來想改頭換面後出來見各位的，但聽見江啟臣要參選，就算蓬頭垢面也要出來支持。」她提到，江啟臣擔任總召時便展現領導能力，不管年紀和經歷都是青壯派中的佼佼者，足以領導國民黨，尤其百年大黨正面臨生死存亡的關頭，需要年輕青壯派出來帶領大家。

台北市議員李明賢則強調，改革絕對不能只是一句口號，在野黨主要的舞台就在立法院，國民黨必須成為內造化的政黨，要由立院黨團帶領黨中央，「國民黨要啟程，就請支持江啟臣。」

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(中時電子報)