湖南省邵東縣一名龍姓女子晚上常常做惡夢，導致上班精神不好，結果居然聽唐姓同事的話，相信跟他發生性行為就能排毒、驅鬼，因此被性侵超過20次。邵東縣人民法院審理後認為，唐男利用脅迫手段強姦婦女，其行為已構成強姦罪，因此判他4年6個月有期徒刑。

回顧案情，龍女晚上睡覺時常夢見一個女人與男人打架，最後都會嚇醒，導致上班魂不守舍。唐男知道後謊稱自己會捉鬼，建議龍女要進行「驅鬼」、「安魂」、「排毒」方能解決；施行法術時，他用手沾水撫摸龍女除了胸部和下體以外的地方，持續一個月。

唐男接下來變本加厲，稱撫摸的排毒已經無法應付鬼，需要透過性交來解毒，得逞3次。龍女之後覺得很怪，不想再繼續，但被恐嚇若不繼續，就要把工廠內外的鬼放出來嚇死她，直到懷孕才恍然大悟一切都是騙局，報警抓人。

法官審理後認為，唐男利用龍女對於鬼魂的恐懼，通過欺騙、威脅、恫嚇以及迷信的方法，藉機性侵得逞，侵害到龍女的性自主權，且造成她身心受到傷害，因此依強姦罪判唐男4年6個月有期徒刑。

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(中時電子報)