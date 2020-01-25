THAT'S THE ONE pic.twitter.com/vErDh1SjP0 — New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) 2020年1月25日

鵜鶘隊狀元郎威廉森(Zion Williamson)在NBA的首次灌籃出爐！前一場他砍下22分都沒有灌籃，25日在主場迎戰金塊，威廉森開賽30秒就來一發空中接力灌籃，而且是全隊的第一球。最後金塊113-106獲勝，威廉森上場21分鐘攻下15分5籃板(投9中7)。

金塊是西區四強之一，鵜鶘幾乎整場都落後，差距一度達到15分。威廉森目前還被限制上場時間，但他首戰投11中8，兩場的投籃命中率高達75%，總計39分鐘得了37分。金塊7呎悍將約基奇(Nikola Jokic)攻下全場最高27分，不過威廉森雄壯的身軀確保他在NBA等級的對抗亦不落下風。

美媒估計威廉森首季只以勁爆體能就可以繳出不錯成績，他杜克大學的隊友給他取綽號「薩諾斯」(Zanos)，就是漫威復仇者聯盟裡最強壯的大反派。即使鵜鶘本季無緣季後賽，威廉森也能為球隊找回球迷的目光。

(中時電子報)