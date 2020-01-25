新北市府有規劃施放煙火區。

消防員身體多處受傷。

男子24日晚間11時許，於三峽區長福橋違規施放爆竹，消防局隆恩分隊吳小隊長前往勸阻時，男子不聽勸，竟作勢要以爆竹攻擊，還揮拳打傷消防隊員，造成小隊長左耳聽力受損、紅腫、右小腿2＊2 公分擦傷、下巴1＊2公分擦傷。消防隊員就醫後，至三峽派出所提出妨害公務、傷害、恐嚇案，全案依法移送新北地檢偵辦。

消防局表示，新北市目前有規畫施放爆竹煙火專區，供民眾安全施放，民眾可在公告的地點、時段施放爆竹，共同維護公共安全及住宅安寧，平安過新年。

(中時 )