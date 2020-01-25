三峽男違規放爆竹 竟將消防員打成「聽力受損」 12:222020/01/25 中時 戴上容 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 消防員聽力受損。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市府有規劃施放煙火區。 消防員身體多處受傷。 男子24日晚間11時許，於三峽區長福橋違規施放爆竹，消防局隆恩分隊吳小隊長前往勸阻時，男子不聽勸，竟作勢要以爆竹攻擊，還揮拳打傷消防隊員，造成小隊長左耳聽力受損、紅腫、右小腿2＊2 公分擦傷、下巴1＊2公分擦傷。消防隊員就醫後，至三峽派出所提出妨害公務、傷害、恐嚇案，全案依法移送新北地檢偵辦。 消防局表示，新北市目前有規畫施放爆竹煙火專區，供民眾安全施放，民眾可在公告的地點、時段施放爆竹，共同維護公共安全及住宅安寧，平安過新年。 (中時 ) #爆竹 #三峽 #隊員 #小隊長 #消防局 也許您會感興趣 推薦閱讀 春節駕期懶人包 過年出遊不卡卡 04:102020/01/21 地方新聞 北市研究院路火警 消防灌救清查中 14:032020/01/21 社會 武漢肺炎／病情爆發武漢人「不意外」 竟稱爆竹煙花可防疫 14:572020/01/21 國際 武漢肺炎防疫整備 新北救護人員防疫安全訓練 17:082020/01/21 生活 武漢肺炎疫情緊繃 新北消防局一線救護員防疫安全訓練 17:242020/01/21 社會 賴惠員領當選證書 自許「溪北隊長」上緊發條 16:102020/01/22 政治 男子捕魚溺水 搜救隊員尋獲無生命跡象 12:282020/01/23 社會 年節前清運尖峰 盧秀燕慰勞清潔隊員讚「城市英雄」 16:082020/01/23 生活 小年夜不平靜 三峽工廠熊熊烈火照亮夜空 19:402020/01/23 社會 新北泰山慈濟環保站大火 烈焰沖天 22:212020/01/24 社會 社會熱門新聞 初一別做6件事…否則不順一整年 - 社會 過年不宜啪啪 忍到這天…才能「精淫滿堂」 - 社會 第一次看男友「實體香蕉」 女大生反應網笑翻 - 社會 三峽男違規放爆竹 竟將消防員打成「聽力受損」 - 社會 2020武漢風暴》台商駐足金芭黎 獨鐘茶舞蓬恰恰 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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