競選連任成功的國民黨台中市立委江啟臣大年初一宣布將角逐中國國民黨主席的補選。（馮惠宜攝）

國民黨中生代立委江啟臣正月初一上午召開記者會宣布投入國民黨黨主席補選，旺旺集團副董、前台中市長胡志強也專程與會，他強調，面對國民黨的新局面，那是一個最大的挑戰，中生代來扛責任，他覺得是責無旁待；另他也指出，有一個中生代的前任女立委，在美國講「再拖拖拉拉，國民黨的男人，都變成小孬孬」，江啟臣證明，我們都不是小孬孬。

胡志強，他在兩天收到邀約要參加啟臣兄的感恩茶會，然後我逐漸聽說好多朋友都會來，心裏就在高興，我想他可能會宣布，他要參選國民黨黨主席，在座的來自全省各地，表示說大家渴望黨內的中生代要有人跳出來，無論如何，面對國民黨的新局面，那是一個最大的挑戰，中生代來扛責任，他覺得是責無旁待。

他也說，昨天有一個中生代的前任女立委，在美國已經講話了，再拖拖拉拉，國民黨的男人，都變成小孬孬，江啟臣證明，我們都不是小孬孬，他也幽默畏示，仔細的思考一下，他講的是你們中生代，不是我，難怪啟臣要跳出來。

胡志強，說啟臣兄挺身而出，他很高興，他知道他永遠不是為自己設想的，並指出，江啟臣以前擔任新聞局長時國民黨要他回到艱難的選區，他二話不說，立刻答應，辭去政務官，回來參選，選得不容易，但是以後再選，領先的票數也愈來愈多，這是他具體貢獻的結果，

另外，他要競選台中市長的時候，他和盧市長最後的民調最後差0.6％，他馬上恭喜，這是風度也是一種精神，他不是爭權奪利、要名要位的人，他後來全力輔選盧秀燕，一直到高票當選。

胡志強說，他早在一年前就喊出，華麗轉身，終於，中生代要出來接班，所以我希望他能夠成功，帶來國民黨新氣象，我們給他一年，讓他把國民黨表現給全民有全新不同的感覺，我們都愛國民黨，我們永遠不離開，江啟臣你要加油。

(中時 )