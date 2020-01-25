我國中央流行疫情指揮中心昨天新增2起2019新型冠狀病毒確診病例，其中一名就是自武漢來台旅遊的大陸籍女子，觀光局今天表示，與該陸女同團的團員將在今天晚間搭機返回武漢，至於其他大陸團觀光局也指示旅行社暫停行程，提前準備離境。

觀光局官員表示，該團總共18人，原定於28日離境，除確診的病患持續留院觀察外，其餘17人將在今晚提前返回大陸，至於目前在台的武漢團還有5團，觀光局已協調旅行社留意航班狀況，可以的話會盡速離境。

至於目前在台灣的湖北觀光團，連同武漢的共有10團，約158人的行程皆已中斷，所有陸客的健康狀況都正常，體溫並無異狀，觀光局也表示旅行社每天都有持續監控，若有發生疑似症狀會立即通報。

根據大陸最新的資料顯示，新型冠狀病毒的確診病例高達1303例、疑似1965例、死亡41例、治癒38例。台灣截至昨天，共有168名疑似通報案例，其中3名確診、42名排除、23例初篩陰性、其餘仍待檢驗。

(中時 )