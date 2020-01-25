陳姓奧客冒用前女友的名義點餐，事後還在店家臉書貼女友的身分證照片，並稱「是這個人放鳥」，想要惡整前女友，但陳否認犯罪並上訴，最高法院駁回，依個人資料保護法判處有期徒刑3月，得易科罰金9萬確定。

判決指出，陳不滿與王姓女友分手，2017年3月20日晚間10點打電話訂購2000元的泰國蝦，送到王女位在新北市三峽區的住處，但王的哥哥以沒有訂購為由退貨。陳並未罷手，以自己帳號在店家的臉書社團貼出王女的身分證照片，並稱「是這個人放鳥」、「這個女人會放鳥，買蝦又不承認」等訊息，王女看到貼文帳號就是前男友的暱稱、連大頭貼也是舊照，控告違反個資法、誹謗罪。

但陳否認，更指是王女「自導自演」，盜用他的帳號，企圖嫁禍給他，更何況兩人已分手，不可能會有女友的身分證字號，分明就是王女刻意誣陷。

王女證稱是分手前1年，小孩住院時皮夾放在醫院，可能被陳偷拍身分證。法院認為，王女不可能以顯不利於己之方式自導自演再嫁禍前男友，認定陳在臉書上散布王女的個人資料以及誹謗文字，違反個資法，並判處有期徒刑3月得易科罰金，經陳上訴遭最高法院駁回，全案定讞。

＃奧客 ＃冒名點餐 ＃泰國蝦

(中時 )