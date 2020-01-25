新春節連續假期到廟宇的到走春、求財、求好運，台中東區南天宮擠滿人潮，大年初一早上10：00由主委吳光雄帶領於台中東區南天宮大門口發龍銀(帝錢)，有民眾圍爐完就直接到廟埕前排隊要搶第一。

台中東區南天宮新春活動滿滿，除備有10000顆素粽供善信「解結頭」，把過去不好的解開，也特別邀請法師現場加持「鑽轎下」、「七星渡限橋」讓信徒增智慧，消災又祈福。

另也有許多民眾搶著「安燈」、「安斗」、「補財庫」、「求發財金」…等，盼能祈求心神安定、平安，讓災厄遠離身邊，好運旺旺來。

其中大年初一、初二早上10點發限量「帝錢」5000個，送完為止，排隊民眾外溢到周邊馬路，更有民眾搶在除夕夜11點就來排隊。

南天宮主委吳光雄說，往年過年大年初一，上千名信徒擠進南天宮參拜、借發財金，根據統計，光是過年初一到十五，南天宮借出發財金高達數百萬元，「光是發財金，每年求取人數破萬。讓人意外的是，超過七成是年輕人，顛覆一般人印象。」

(中時 )