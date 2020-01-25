上班族黃小姐花300元幸運抽中漢神巨蛋福袋，她透露，在摸彩券上頭寫上「我要中大獎」、「中中中」，沒想到真的有用。（柯宗緯攝）

民眾起大早搶購漢神巨蛋福袋，屏息以待抽大獎。（柯宗緯攝）

大年初一，高雄漢神巨蛋開賣福袋，今天凌晨就有民眾排隊搶購，9點30分開賣，11點結束，總計賣出5317份。來自梓官區的42歲黃珮綺幸運抽中最大獎54.9萬汽車，她透露，幸運祕訣是向同事請益的，在摸彩券上頭寫上「我要中大獎」、「中中中」，沒想到真的有用，直呼真的很幸運。

在加工出口區上班的黃珮綺說，今早9點多就從梓官家到巨蛋排隊買，一家買了3份福袋，自己用300元搏手氣，之前小獎、尾牙都沒中過講，沒想到人生第一次中這麼大的獎項，心情相當興奮，但目前還沒想好車子要自開還是要轉售。

她說，這次特地在抽獎券上頭，用紅筆寫下「我要中大獎」，並在紙張的四邊寫滿「中」，沒想到幸運中大獎，而這招是跟曾經中過獎的同事學的，結果真的成為幸運兒，直呼不可思議，不少民眾也搶著跟她握手，沾一下好手氣。

漢神巨蛋「福氣袋」除漢神超集卡會員持卡加現金300元購買鼠鼠好威福氣袋，可獲得漢神巨蛋300元禮券及抽獎券1張。另，首次推出限量2千份「人人皆可購」，非卡友之消費者可以現金500元購得內含500元禮券及抽獎券1張的福氣袋。

漢神百貨的「鼠運亨通開運袋」活動，大年初一當天開賣至下午4點，卡友只要持漢神超集卡扣10點再加現金500元，即可購買好運袋1份，好運袋內含抽獎券1張及500元禮券，即有機會抽中現金8.8萬或市值78,000元的Begreen沐意森活律動機、住宿券、餐券等獎項，早鳥購買前500名可抽驚喜好禮一份。消費者可上午抽汽車、下午抽現金，雙倍福運迎新春。

(中時 )