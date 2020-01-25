台開集團總經理邱于芸（右一）跨海主持開筊儀式。（李金生攝）

天震堂醒獅團在鑼鼓鼕鼕中，為「卜杯」祈福帶來熱鬧氣氛。（李金生攝）

洪允典議長現場發放「美金」紅包，受到小朋友的熱烈歡迎。（李金生攝）

金門府、會首長虔敬祈福，同迎財源滾滾，數也數不完的金鼠年。（李金生攝）

民眾排隊「卜杯」試手氣，期待神明保佑帶來好運氣。（李金生攝）

台開金門風獅爺商店街福德正神功德會春節「擲筊求發財金」，今天大年初一在台開集團總經理邱于芸偕縣議長洪允典及鄉、鎮首長焚香祈福下展開。鄉親和遊客「卜杯」試手氣，期待帶來好運一整年，洋溢「金鼠迎新春、財源滾滾來」的熱鬧氣氛。

這項在大年初1到初5登場，每天早上11點到下午4點進行的「求金」民俗活動，今年共準備60萬元發財金及3000枚開喜紅運金，民眾扶老攜幼「卜杯」求好運，希望新的一年財氣暢旺，闔家團圓美滿。

跨海主持開筊儀式的台開集團總經理邱于芸，虔誠祝願鄉親們身體健康、萬事如意。立委陳玉珍、縣議長洪允典、副縣長黃怡凱、縣工策會副總幹事吳伯揚和金寧鄉長楊忠俊、金城鎮長李誠智、金湖鎮代會主席蔡乃靖等人應邀祈福，現場還有天震堂醒獅團表演，鑼鼓鼕鼕十分熱鬧。

黃怡凱祝願鄉親發大財，結果連續擲得2次聖筊，洪允典更是手氣超好，連續擲出4次聖筊，圍觀的鄉親開心鼓掌叫好，期待他們的好手氣為金門帶來好運勢。

台開指出，求發財金的方式是先向福德祠前土地公焚香祈福後擲筊，連續獲得3次聖筊，就可獲得600元發財金。若第1次獲蓋筊或笑筊，可獲土地公版畫1幅與開喜紅運金1份，若第2次未獲聖筊，可獲得200元發財金，若第3次未獲聖筊，可獲得400元發財金。

如願求得發財金者，將可成為福德功德會會員，並於農曆2月2日土地公壽誕受邀參拜，成為風獅爺土地公最忠實的信眾，可隨喜添加香油錢，獲得更多的庇佑和好運。

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(中時 )