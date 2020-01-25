台灣歡喜希望慈善會與社團法人嘉義縣智障者家長協會簽訂長達5年的支援合作方案，每月捐贈200斤白米、採購1萬元餅乾水餃及捐贈電腦教師鐘點費，表達關懷孩子及其家庭心意。

慈善會理事長胡朝枝表示，在現有的「白米行善團」基礎下，已與鄉公所、警分局積極針對中低收入戶、獨居老人及轄區大有國小、灣潭國小等學校和弱勢團體等，發放白米、物資，也計畫在中埔鄉設置「中埔小太陽」獎助學金，提供各國中小學品德優秀的學生，讓他們都能像小太陽一樣「發光發亮」，照亮家庭、照亮學校，也照亮台灣。

台灣歡喜希望慈善會係由嘉義歡喜財神廟所成立。廟方總幹事石育鐘表示，廟方不同於國內一般廟宇求借發財母錢的傳統方式，特別設立「歡喜圓夢銀行」，由天公祖玉皇上帝、濟公禪師、五路財神，分別賜給香客三張不同的願望支票，祈求發財願望和發財母錢。

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(中時電子報)