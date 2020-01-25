港星林利曾經小虎隊的成員，1990年離開香港到台灣發展，不僅出過唱片，還演出多部電視劇，他曾在2017年自曝患有大腸癌第三期，所幸經過開刀切除11公分的腫瘤後，病情也開始穩定下來，昨（24日）除夕夜時他也在臉書上報喜：「癌指數跑光光了！」

曾是小虎隊的一員，林利看似一路順遂，但其實命運多波折，先是跟模特兒老婆離婚單身多年，隨後遇到一位論及婚嫁的對象，但又無疾而終，更慘的是，林利在2017年年底被檢查出患有大腸癌第三期，隔年年初趕緊將身體裡約11公分大的癌細胞切除，身體才逐漸恢復。

昨晚是除夕夜，林利特別在臉書上發文向大家報喜：「除夕夜，好消息，開心過鼠年，過年前的今天，最後一次體檢報告，癌指數跑光光，大腸滑溜溜，感恩..聯合醫院的醫生護士們...我太開心了，新年快樂，感恩！」

從癌症中痊癒，這對林利來說算是喜上加喜，早在去年6月幾乎確定甩開癌症後，他便在機場向交往半年的女友求婚成功，沒多久2人便登記結婚，接下來的日子將會攜手幸福地走下去。

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(中時電子報)