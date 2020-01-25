傑米‧瓦迪上一戰於上半少時段已因傷退下火線。（達志影像）

【英格蘭足總盃】萊切斯特城@布倫特福德 01/25(六)20:45 賽事編號:0111-722

布倫特福德於英冠聯賽非主力的中場EmilianoMarcondes，上一輪比賽打進唯一進球協助球隊進級，本場足總盃應可再得到先發位國。球隊首、次席前鋒OllieWatkins及BryanMbeumo本場應會先列替補，並應會由阿爾及利亞前鋒SaidBenrahma取代。

萊切斯特城中場主力昂因耶‧恩帝地因膝蓋受傷仍需要休息數星期。前鋒傑米‧瓦迪及防守中場納姆帕利斯曼第上一戰於上半少時段已因傷退下火線，本場會改由迪馬萊‧格雷及克萊奇‧伊希納喬作前鋒搭檔。後衛老將韋斯‧摩根上一場比賽早段因傷被換出，但目前傷勢已好轉，本場會鎮守後防。

本場為英足盃第4輪賽事，站穩英冠積分榜前6位的布倫特福德，上一場比賽作客與哈德斯菲爾德0:0打平，最近4場比賽取得3勝1平的成績，包含上一輪擊敗同級的斯托克城；球隊主場已錄得7連勝，本場要應付主要派出副選的的萊切斯特城也許會有機會打平。英超第三位的萊切斯特城最近狀態不太穩定掉球不少；對上一仗作客亦受挫於班來，本場亦不會全力出擊，可取受讓主隊勝。

哈利‧肯恩受傷後熱刺的進攻能力降低不少。（達志影像）

【英格蘭足總盃】托特納姆熱刺@南安普敦 01/25(六)23:00 賽事編號:0125-656

南安普敦第3次拒絕了英冠里茲聯提出借用前鋒切‧亞當斯的提案，目前仍有後衛揚‧貝德納雷克、揚‧瓦萊里及塞德里克‧索亞雷斯繼續養傷。英超本賽季已較少上場的日本中堅吉田麻也預計會先發上場，前鋒則應會重用肖恩‧隆。

熱刺門將雨果‧洛里斯及中場恩東貝里‧阿爾瓦羅已經從傷患中康服，目前傷兵名單餘下前鋒哈利‧肯恩、中場穆薩‧西索科以及後衛班‧戴維斯。中場克里斯琴‧艾瑞克森預料快將離隊，本場盃賽也太會有機上場。艾瑞克‧拉梅拉於足總盃應會先發。

本場為英格蘭足總盃第4輪的其中一場英超內鬥，南安普敦上一輪主場輕取英冠哈德斯菲爾德晉級，球隊近況奇佳，對上8場錄得6勝1平1敗，暫時已離開了降級範畔，應有餘力應付足總盃。熱刺上一輛藉由重賽返回主場才小勝英冠球隊米德斯堡晉級，球隊自從射手哈利‧肯恩受傷後進攻能力降低不少，最近狀態高低反覆，可看好南安普敦受讓主勝。

南安普敦近2場主場對上熱刺對賽均取得勝仗，而最近4次對賽當中有3次開總進球都在3球或以上。

上一輪愛爾蘭小將AdamIdah上演帽子戲法。（達志影像）

【英超足球】諾里奇@班來 01/25(日)23:00 賽事編號:0125-728

班來前鋒阿許利‧巴恩斯早前接受小手術需要休養3週時間，不過替代前鋒傑伊羅德里格斯近況大勇，本場應會再次受到重用，並會繼續夥拍另一高大前鋒克里斯伍德組成攻擊線。替補兵源包含守門員喬‧哈特、後衛凱文‧朗、馬修‧洛頓、邊衛艾瑞克‧皮特斯、中場約翰‧古德蒙德森及邊鋒亞倫‧藍儂，足總盃賽中應會獲得重用。

諾里奇首席射手提穆‧普基於足總盃賽中都不會作先發，但上一輪愛爾蘭小將AdamIdah上演帽子戲法，協助球隊獲勝晉級；後備兵伊布拉希姆‧亞馬杜、賈馬爾‧劉易斯、中場莫瑞茲‧萊特納及上一輪有進球的古巴前鋒歐尼爾‧賀奈德斯，應將會先發。中場班‧戈弗雷將會繼續停賽。

本場英足盃第4輪比賽為另一場英超內鬥，班來近期表現回勇作客擊敗曼聯；之前主場曾也曾戰勝萊切斯特城，可見主場威力十分強大。於英超積分榜末的諾里奇上一輪也是以4:2大勝主場的英冠球隊普雷斯頓，不過球隊球員陣容相對不算強大，替補兵源不太足夠，再加上作客對賽成積亦不算理想，仍被保級狀況困擾，本場可看好主勝。

班來近6次主場對賽全部獲勝，雙方最近4次對賽當中3次開總進球都在3球或以上。

後衛ReeceJames膝蓋有傷上應不會上陣。（達志影像）

【英格蘭足總盃】切爾西@赫爾城 01/26(日)01:30 賽事編號:0126-721

赫爾城後衛BrandonFLEMING已經外借至英甲博爾頓；但成功借用了巴恩斯利的邊鋒MallikWILKS及從西漢姆聯引進前鋒MartinSamuelsen；領隊McCann,Grant有信心中場KamilGROSICKI及後衛JordyDEWIJS兩大主力本場及時復出。英格蘭前鋒TomEAVES上一輪獨進2球，而首席前鋒JarrodBOWEN只得以替補出場，本場出場陣式料會維持不變。

切爾西前鋒泰咪‧亞布拉罕在對兵工廠的比賽賽時扭傷足踝，本場必需休息；領隊蘭帕德表示多增一位前鋒是轉會窗關閉前首要的目標；後衛ReeceJames膝蓋有傷上陣機會亦不太樂觀。後備前鋒米查‧巴舒亞伊勢必擔正。

在英冠只排中游位置的赫爾城上一輪作客戰勝英甲前列分子羅瑟漢姆3:2，球隊在聯賽目標不週，或將全心全意放在足總盃賽上。英超前6的切爾西上一輪主場輕取英冠諾丁漢森林晉級，但球隊之後表現下滑，繼英超作客不敵下游紐卡索聯後，於主場大部分時間多打1人時也被兵工廠追平2:2；在前線傷兵滿營下本場要輕鬆取勝晉級有一定難度，寧先以總進球大為選項。

雙方上一場對賽總進球為4球。最近6次對賽則切爾西獲全勝。

(中時電子報)