除夕夜家人團圓圍爐，飯後大人總會將事先準備好的紅包發給孩子們，這種給小孩的紅包被稱為「壓歲錢」，但事實上正確的說法是「壓祟錢」，這是有典故的。

民俗專家表示，傳說古時候有一種小妖，名字叫「祟」，黑身白手，每年的年三十夜裡出來害人，它用手在熟睡的孩子頭上摸一下，孩子嚇得哭起來，然後就發燒，講囈語而從此得病，幾天後熱退病去，但聰明機靈的孩子卻變得瘋瘋癲癲。人們怕祟來害孩子，就點亮燈火團坐不睡，稱為「守祟」。

當時一戶姓管的人家，夫妻怕「祟」傷害孩子，就和孩子玩，孩子用紅紙包8枚銅錢，要睡覺時就將包著的8枚銅錢放到枕頭邊，夫妻倆也不敢睡，挨著孩子守祟。

半夜當祟要摸孩子的頭時，孩子的枕邊竟裂出一道亮光，祟急忙縮回手、尖叫逃跑。管氏夫婦把用紅紙包8枚銅錢嚇退祟的事情告訴大家。大家也都學著在年夜飯後用紅紙包上8枚銅錢交給孩子放在枕邊，果然從此以後祟就再也不敢來傷害小孩了。

原來8枚銅錢是由八仙所變，暗中幫助孩子把祟嚇退，因此人們把這錢叫「壓祟錢」。又因「祟」與「歲」同音，隨著歲月的流逝而被誤認成「壓歲錢」。所以過年給小孩的錢是「壓祟錢」，意指壓住邪祟，小孩平安增長一歲之意。給老人的錢才是「壓歲錢」，意思是壓住歲數，不再增長、保持長壽。

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(中時電子報)