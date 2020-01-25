台北市長柯文哲新年希望是平安是福，希望每件事情平平安安，新的一年大家快快樂樂的過年。（台北市府提供／許家寧台北傳真）

柯文哲認為武漢肺炎疫情確診案例會再增加，應找出有效的篩檢方式。（台北市府提供／許家寧台北傳真）

新型冠狀病毒台灣確診病例新增至3例，大年初一台北市長柯文哲上午出席市立動物園關懷無尾熊與澳洲森林大火活動，對於疫情延燒，柯文哲說「很麻煩」，直言確診病例會再增加，在想出新的篩檢辦法前，防範病毒，戴口罩、勤洗手最實際。

柯文哲一早接連參拜廣照宮等宮廟，接著赴動物園與澳洲辦事處代表高戈銳一起發送水豚君開運紅包，對於武漢肺炎疫情傳出沒發燒等非典型症狀者也確診感染，醫師出身的柯文哲認為，每個疾病都有應變方式，對付新的疾病方法也要創新。

柯文哲表示，以前SARS是發燒以後才開始有傳染力，根據資料顯示，如果現在還沒發燒症狀就有傳染力，在防疫上會比較麻煩，昨天他去聯合醫院已指示篩檢時比照SARS的方式做，但若有非典型案例，就要再想一下，找出比較好的篩檢辦法。

針對非典型症狀的感染案例多，柯文哲呼籲，民眾還是要做好兩件事，戴口罩、勤洗手，會比減少去公共場所來得實際。至於新年希望，柯說「平安是福」，希望每件事情平平安安，還舉澳洲大火已燒掉2個台灣面積都還沒控制，風調雨順、國泰民安有時候真要靠老天幫忙。

談到與澳洲舉辦動物園愛心活動，柯文哲表示，他跟澳洲大使過去也談論很多，包括談職棒合作計畫，這次澳洲舉辦關懷無尾熊活動，希望台北市府贊助，他的態度是平常國際上場合有機會雙方就要多互動，不然臨時要找人家幫忙也是有難度。

(中時 )