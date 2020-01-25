女星佟麗婭今年扛下央視春晚主持棒，不過首次擔任春晚主持，加上演員身分，主持功力備受外界質疑，不過初登場氣場強大，讓網友驚艷不已，也登上微博熱搜，事後除了在微博感謝所有幫助她的人之外，關注武漢肺炎的她，也特別喊話：「武漢加油」，短時間內就獲得7萬多個讚。

順利完成主持任務，佟麗婭今凌晨發文感謝《春晚》的成功來自於上千名工作人員的努力，「特別是在全國人民關注的疫情中，能夠為大家送去慰問和祝福，是一個自豪神聖的使命。過程中，幾次熱淚盈眶，才明白春晚給大家帶來的除了歡慶，還有溫暖與激勵。武漢加油！」

佟麗婭發文感謝主持夥伴。（圖／翻攝自佟麗婭微博）

佟麗婭最後表示：「祝所有人新春快樂，健康平安！最後我要感謝一直幫助我的任魯豫、尼格買提，第一次搭檔的伙伴尹頌、張舒越」，網友也回應：「我們美丫真是了不起」、「絕美姐姐」、「丫丫最棒！驚艷全世界！為你驕傲」、「今年的春晚為你驕傲！為你自豪！為你點讚」。

(中時電子報)