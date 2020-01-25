武漢肺炎截至今（25日）上午8時許，衛生健康委收到29個省（區、市）累計報告，確診1287例、疑似1965例、死亡41例；隨著疫情升溫，官方「封城」的範圍越來越大，也讓「逃離武漢」登上熱搜排行榜。一名網拍模特兒在微博發文，「幸好爆發前逃離了武漢。」結果被大批網友圍剿。

微博帳號「Janna佳哥」的女網友經營網拍，她22日發文表示，幸好在爆發前離開了武漢，只是現在想回去也不行，只好安心待在現在所在的位置。不過貼文一出馬上被砲轟自私、沒有同理心，讓她嚇得趕緊將文章刪除。

網友圍剿。

女網友事後發文解釋，17日時官方還說沒事，一直到20日疫情爆發，回來前真的完全不知情，不明白為何離開就是自私；她無奈地說，「武漢還有一個『生死未卜』的男友等我回去結婚，說『逃離武漢』無非是無心的一句話，用詞不當我有過失，但沒想到網民嚴格到文字獄上來就罵，現在只希望這個病快點過去，我想趕快回武漢去見父母，然後結婚。」

不過網友對她的聲明仍不領情，繼續留言圍剿「跑去上海，有點...有病就別出來害人」、「在武漢待了那麼長時間，誰能保證沒有攜帶病菌」、「回來不是問題，但別在網路上曬，曬出來就容易被罵，現在正是恐慌時期」。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)