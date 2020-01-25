針對目前新型肺炎疫情，大陸國家衛健委高級專家組成員、中國疾控中心流行病學首席科學家曾光在微博發文稱：「最近一周是關鍵的第一戰役節點。武漢封城的初步效果5至10天內就會見分曉。」對於西方科學家預測肺炎疫情將延燒至5月，他並不認同。

曾光說，新型冠狀病毒來勢洶洶，最近幾天武漢以外各省市發生的病例，都是封城前從武漢傳出去的。現在正我們是和病毒發起決戰時刻。按疾病潛伏期推算，我認為最近一周是關鍵的第一戰役節點。

曾光信心滿滿地說，「武漢封城的初步效果5至10天內就會見分曉，如果全國和世界各地輸出病例得到遏制，說明高級別專家組建議『武漢人不出去，外地人不進來』得到了很好的回應。說明武漢市政府封城決策的準確性，以及武漢醫務工作者和社會各界共同努力的成果。」

至於大陸其他城市，曾光表示，「我們不怕發現武漢來輸出的患者，關鍵是及時發現隔離救治，隔離密切接觸者，不讓二代病例發生。已經出現的二代、三代也不要慌。早期控制，完全可以撲滅。不讓傳染病按照幾何數量增長！」

曾光呼籲，「一定要實事求是，如實報告疫情，即使是在某些城市出現二代、三代病毒病例，只要如實報告控制都應該表揚。首先報告二代、三代疫情的人是有功的！」

曾光表示，他相信，由於大家同心協力，疫情有機會發生快速逆轉，在春運結束前，我們就可能看到初步的成果，即疫情上升勢頭得到一定程度遏制。春運後，擇機進入圍殲戰，對病毒進行掃蕩。

對於西方學者用數學模型，根據SARS的流行軌跡類比預測這波新型冠狀病毒肺炎到5月份才能結束疫情的說法，曾光反駁：「值得商榷」。他說，「事在人為，我們的決心，我們的聯防聯控機制、我們的防控措施、我們的動員能力，特別是中國人在災害面前萬眾一心，是數學模型無法類比的。」

曾光最後提醒，希望大家歡歡喜喜過春節的同時，儘量減少聚會，不到人群聚集的地方去，遠離野生動物市場。一定要戴口罩，注意洗手，不用手揉眼睛摳鼻子扣嘴，做到這些，無論在武漢或在外地，大家都應該是安全的。

(中時 )