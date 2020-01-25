除夕夜不平安，高屏大橋24日晚間發生死亡車禍，40歲鄭姓男子不明原因追撞前方機車，結果跌入快車道，接著慘遭高速疾駛的汽車輾過，當場慘死輪下，這起車禍也釀成高屏大橋大塞車2小時。據悉，鄭男原本打算趕回家與女友吃年夜飯，無奈卻天人永隔。

警方指出，24日晚間8點6分獲報，鄭姓騎士疑似趕回家吃團圓飯，車速過快，不明原因撞上前方的63歲林姓婦人，鄭男連人帶車倒地噴向快車道，後方2輛轎車疑因天色昏暗，來不及閃避，高速輾過，造成鄭男橫死街頭。

鄭男的女友接到電話後，難以置信崩潰痛泣說，男友是鐵工，家住屏東，平日兩人同居在高雄，當晚自己準備年夜飯，等他回家團圓，沒想到等不到他歸來，竟換來悲傷的消息。

受到輕傷的林姓婦人供稱，當時騎車往高雄方向，車速不算太快，未料突然遭到後方機車追撞，人跟車子都倒地，至於追撞她的機車則一路滑向快車道。

警方表示，蘇姓及劉姓汽車駕駛喊冤，在兩人之前還有其他車輛經過，籲請警方釐清確切事故原因，警方先將兩人依過失致死罪嫌送辦。

(中時 )