直播》武漢肺炎台確診三例！疫情指揮中心說明最新狀況

昨天中央流行疫情指揮中心公布，我國再確診2例境外移入嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）個案，分別為50多歲陸籍女性旅客及50多歲男性台商，總計台灣有3例確診，並提醒1月22日下午16時至18時，染病男台商去過高雄市苓雅區金芭黎舞廳，全程沒戴口罩，若這天也去過舞廳的人，請儘速與衛生單位聯絡，防疫專線：1922。

中央流行疫情指揮中心指出，今天國內新增60例疑似病例通報，總計共通報193例嚴重特殊傳染性肺炎個案，3人確診、64人排除染病、126人隔離當中。

首例確診個案46名接觸者中，其中1名接觸者出現發燒症狀就醫；餘2名確診個案，目前已匡列密切接觸者102名，接觸者持續調查追蹤，其餘無異常。

中央流行疫情指揮中心呼籲，武漢肺炎確診的男台商於1月22日下午16時至18時，有去高雄市苓雅區金芭黎舞廳，且全程沒有戴口罩 ，如果民眾在這段期間出入過金芭黎舞廳，請儘速與衛生單位聯絡，防疫專線：1922。並依指示戴上口罩儘速就醫，並告知醫師相關接觸史，以降低病毒傳播風險。

指揮中心今天將旅遊疫情建議第三級警告(Warning)範圍擴大至湖北省（含武漢市），請民眾避免至當地所有非必要旅遊；中國大陸其他各省市則提升至第二級警示(Alert)，至當地應採取加強防護措施。

(中時電子報)