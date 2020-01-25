新北市汐止區吳姓男子，去年10月10日上午覺得台南市政府隱匿登革熱疫情很可惡，轉貼「民進黨利用Ncc控制各大媒體功夫一流」等訊息，涉嫌散播有關傳染病流行不實訊息，調查局以吳男違反傳染病防治法函送法辦，士林地檢署偵結，認沒有證據顯示吳男事先知情，進而轉傳文字，處分不起訴。

吳男先在個人臉書，以及「爆吱戰堂」、「村長全國粉絲團」等社團張貼「連登革熱疫情消息都不敢播報，還幫台南市政府隱匿疫情，混帳！要不是正義人士用（Line messenger）轉Po，我看全國同胞都被矇騙，真是可惡至極」等不實內容。涉犯散播有關傳染病流行疫情不實訊息。

吳辯稱，當時是在行動電話看到他人張貼在臉書公開訊息，因為覺得影片很可惡，所以上傳。他更說，不曉得前1天媒體報導台南市政府要求在10月9日午夜12時前，將不實消息下架，否則將依傳染病防治法相關規定進行後續查處及提告事宜。

不起訴處分書指，倘若吳男早知影片、文字為造假，應該會使用無法或未能輕易追查到自己身分的臉書帳號進行轉傳，又怎麼會使用自己姓名相同的臉書帳號張貼，讓檢警得以輕易追查其身分，因而認定犯罪嫌疑不足，予以不起訴。

＃傳染病法 ＃登革熱 ＃台南市政府 ＃民進黨利用Ncc控制媒體

(中時 )