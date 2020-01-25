台南市北門南鯤鯓代天府，去年因首度抽無國運籤引發熱議，今年大年初一依例抽籤，新國運籤出爐，竟是與2018年雷同的丙子籤詩「漢李廣父子陣亡」，令外界嘖嘖稱奇。而對於這副籤，作家苦苓認為，不要懷憂喪志，只要自己做得好、又對別人好，運氣就會越來越好。

南鯤鯓代天府今年大年初一依例抽籤，在連抽16支後終於擲出三聖筊，新年度國運籤出爐，只見籤詩掛頭寫著「漢李廣父子陣亡」，內容則為「命內正逢羅孛關 用盡心機總未安 作福問神難得過 恰是行舟上高灘」。然而，此籤於2018年就已抽過，睽違1年後再度抽到下下籤，廟方對此不願多做評論，僅稱這是神明旨意，由眾人各自解讀。

對於此籤，苦苓在臉書以《韱詩解國運》，做出如下的解讀，以下為全文內容：

去年沒有能抽出國運籤的南鯤鯓代天府，今天早上11點抽出了今年的國運籤，內容和解析大致如下，給大家做個參考：

「命內正逢羅孛關」，所謂羅孛關，是掃把星，也就是災星。對台灣來說，唯一會造成我們災禍的，當然就是海峽對岸的中國，因此我們這一年最嚴峻的考驗，仍然來自於兩岸關係。

「用盡心機總未安」，也就是說政府會用各種方式，試圖降低兩岸的緊張，小英總統也提出了「和平、對等、民主、對話」的要求，但是因為中國對統一的態度僵化而且固執，這些危機一時還是避免不了。

「作福問神難得過」，形勢既然如此，那麼祈求上天或是神明保佑，也是沒有用的，主要還是要靠自己的努力，讓台灣的地位先能夠屹立不搖。

「恰似行舟上高灘」，船走在水裡，最怕碰到沙灘，尤其是高起的沙灘，很可能造成船隻擱淺、進退不得，這也就是未來一年台灣可能面對的處境。

那是不是一定就無解呢？根據這個韱詩的解釋：「需要多行善布施功德來增加福份，才能減輕災難」，所以政府這一年該做的，是盡量照顧人民的福祉，讓大家能夠安居樂業，自己先安下心來；然後再多跟別的國家打好關係，像這次大選就是民主的典範，得到世界許多國家的稱讚和認可。

所謂「得道多助，失道寡助」，如果我們內部人心安定、欣欣向榮，又能得到國際社會的堅定支持，相信一定可以度過這個難關，一步一步走向光明的坦途。

如果你自己去廟裡抽籤，也可能抽到這個韱，那你同樣的也不要懷憂喪志，只要自己做得好、又對別人好，運氣就會越來越好——這也是我在這裡，對大家的新年祝福。

(中時電子報)