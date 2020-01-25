武漢衛健委25日發布消息稱，為確保新型冠狀病毒肺炎疑似病例、確診病例能夠得到及時收治救治，武漢市在早期兩家定點醫院和61家發熱門診的基礎上，第一批、第二批、第三批分別徵用7家、3家、14家綜合醫院，參照感染性疾病防治機構的基本要求，臨時改造成為發熱病人收治醫院，目前收治疑似和確診病例的床位達4000餘張，另6000餘張床位將於本月底前提供使用。

武漢衛健委表示，將根據疫情發展情況，及時徵用第四批醫院。

與此同時，隨著新型冠狀病毒肺炎疫情病例的新增，截至25日11時50分，廣東、湖南、浙江、湖北、天津、安徽、北京、上海、重慶、江西、四川、山東、雲南、貴州、福建、河北、廣西、江蘇、河南、海南、新疆、黑龍江共22個省市自治區先後啟動重大突發公共衛生事件一級回應。

根據突發公共衛生事件性質、危害程度、涉及範圍，突發公共衛生事件劃分為特別重大（Ⅰ級）、重大（Ⅱ級）、較大（Ⅲ級）和一般（Ⅳ級）四級。Ⅰ級響應是發生特別重大突發公共衛生事件，省指揮部根據國務院的決策部署和統一指揮，組織協調本行政區域內應急處置工作。

(中時 )