台南南鯤鯓代天府連續10年都在大年初一抽出國運籤，曾於2015年神準預測台灣會出第一個女總統，但之後因為紛紛擾擾，決定不解籤，結果去年連續60支籤都沒有擲出連續3個聖杯，引起外界熱議。今年則是抽出丙子籤詩「漢李廣父子陣亡」，為下下籤。

南鯤鯓代天府2015年抽出「國運籤」籤詩，上書「武則天坐天」，由於武則天是中國史上唯一女帝，因此被外界認為是蔡英文執政的神諭；2016年總統大選結果出爐，果然由女性的蔡英文擊敗其他兩位男性的候選人朱立倫和宋楚瑜，應驗預言。

之後在總統蔡英文任內，南鯤鯓代天府連續2年都抽出下下籤，讓綠營支持者相當不滿；廟方為了平息紛擾，決定不解籤。未料2019年居然接連60支籤都沒有杯，是建廟以來359年頭一遭，引起討論。

睽違一年再抽，今年抽出丙子籤詩卦頭「漢李廣父子陣亡」，內文提到，「命內正逢羅孛關，用盡心機總未安，作福問神難得過，恰是行舟上高灘。」為下下籤。

對此廟方仍照慣例不解籤，指這是神明的旨意，不予置評。但事實上，「漢李廣父子陣亡」這支籤早於2018年就出現過，當時廟方表示，詩籤內容4句沒有一句好話。

(中時電子報)