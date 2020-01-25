就差那麼一點點，澳洲選手米爾曼(John Millman)就要在家鄉父老面前拉下天王費德勒(Roger Federer)，這場失敗顯然對他打擊很大。兩人從24日晚間拚到25日午夜，費德勒成功打出澳網史上首次搶10的超級逆轉秀，以4-6、7-6(2)、6-4、4-6、7-6(8)五盤大戰獲勝。
為避免決勝盤打不完，這是澳網首度在決勝盤6比6時引入「搶10」，米爾曼打到8-4領先，再兩分就能扳倒這位傳奇人物。費德勒畢竟是費德勒，居然連拿6點一口氣解決了米爾曼(10-8)。賽後費德勒甚至有點過意不去，他在網前跟米爾曼說：「你打得很棒，令人尊敬，真的很可惜。」
觀眾也分成兩邊對抗，支持費德勒的還是比較多一點，米爾曼早上在推特只寫3個字形容心裡的苦悶：「糟透了」。
費德勒說：「這是史詩般的對決，參與這麼棒的比賽令人愉悅，我希望如果我輸了也能一樣高興。」他完全能體會米爾曼的挫折，不過費德勒也指出，他當晚始終沒有鬆懈也沒有狀況不佳，米爾曼把握每個進攻機會，費德勒也沒有棄守任何一局。「不只是最後的搶10，整場比賽我都在苦戰。」
此外，第一種子納達爾(Rafael Nadal)、喬柯維奇(Novak Djokovic)前一輪都是輕騎過關，跟費德勒一起踏進男單16強。
(中時電子報)
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