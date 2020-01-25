媒體採訪拍攝，引發該團少數團員情緒不滿，大聲咆哮制止拍攝，還有團員激動的上前抓拿記者攝影機動作。（旅客提供）

媒體採訪拍攝，引發該團少數團員情緒不滿，大聲咆哮制止拍攝，還有團員激動的上前抓拿記者攝影機動作。（旅客提供）

媒體採訪拍攝，引發該團少數團員情緒不滿，大聲咆哮制止拍攝，還有團員激動的上前抓拿記者攝影機動作。（旅客提供）

觀光局安排在25日下午讓與該陸女同團的團員搭機離台，至於其他大陸團觀光局也指示旅行社暫停行程，提前準備離境。

觀光局安排在25日下午讓與該陸女同團的團員搭機離台，至於其他大陸團觀光局也指示旅行社暫停行程，提前準備離境。

觀光局安排在25日下午讓與該陸女同團的團員搭機離台，至於其他大陸團觀光局也指示旅行社暫停行程，提前準備離境。（陳麒全攝）

媒體採訪拍攝，引發該團少數團員情緒不滿，大聲咆哮制止拍攝，還有團員激動的上前抓拿記者攝影機動作。（旅客提供）

中央流行疫情指揮中心24日新增2起2019新型冠狀病毒確診病例，其中一名就是自武漢來台旅遊的大陸籍女子，目前該旅遊團已經停止行程，觀光局安排在25日下午讓與該陸女同團的團員搭機離台，至於其他大陸團觀光局也指示旅行社暫停行程，提前準備離境。

確診染病的陸客所屬的武漢來台觀光團總共18人，原定於28日離台，除確診的病患持續留院觀察外，其餘17人已在觀光局的協調下停止行程，在25日中午抵達桃園機場，安排下午班機提前返回大陸。至於目前在台的武漢團還有5團，觀光局已協調旅行社留意航班狀況，可以的話會盡速離境。

由於該團抵達桃園機場時，現場有媒體採訪拍攝，引發該團少數團員情緒不滿，大聲咆哮制止拍攝，還有團員激動的上前抓拿記者攝影機動作，現場觀光局機場主任也拜託媒體不要再行拍攝，最後帶該團離開現場前往餐廳用餐。

觀光局現場人員表示，旅遊團同意行程提前結束，團員也不是故意染病，出發時全部的人都健康完全正常，大過年高興出遊，卻敗興而歸，他們也千百個不願意，請大家能夠體諒。

目前仍在台灣旅遊的湖北團共有9團有136人，武漢團5團有73人，都已經停止旅遊行程，所有陸客的健康狀況都正常，體溫並無異狀，觀光局也表示旅行社每天都有持續監控，若有發生疑似症狀會立即通報。

根據最新的資料顯示，新型冠狀病毒的確診病例台灣截至24日為止，共有168名疑似通報案例，其中3名確診、42名排除、23例初篩陰性、其餘仍待檢驗。

(中時 )