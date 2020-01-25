北京市市場監管局指出，豐台區一家藥店，10個N95口罩竟然賣到人民幣850元（約新台幣3680元），因哄抬物價，將受到高額處罰。據悉，這是北京市疫情防控期間市場監管部門處理的第一起案件。

《北京日報》報導，23日下午，豐台區市場監管局接到群眾舉報，稱右安門附近一藥店銷售的N95型口罩遠超市場價格，接到舉報後，執法人員立即趕到該藥店檢查。

經查，北京濟民康泰大藥房有限責任公司豐台區第五十五分店，銷售的3M防霾口罩、8511CN、N95呼吸閥、防沙塵口罩、防霧霾（頭戴式）口罩（10個／盒），銷售價格每盒850元，網路售價僅143元。現場負責人未能出示產品的進貨票據，且無法說明產品的進貨價格。

北京市市場監督管理局局長冀岩表示，疫情防治期間，市場監管部門將持續開展價格檢查巡查，嚴肅查處借疫情防疫之機囤積居奇、捏造散佈漲價資訊、哄抬物價等擾亂市場價格秩序的價格違法行為。

根據《價格違法行為行政處罰規定》，情節較重的處人民幣50萬元以上300萬元以下的罰款，直至責令停業整頓或者吊銷營業執照。對情節惡劣的典型案件，將予以公開曝光。

此外，對利用電商平臺、微信公眾號等互聯網媒介發佈涉及口罩、消毒產品、防護工具等商品的廣告中肆意誇大和編造其性能、用途、功效、品質等的違法行為，以及在廣告和商業宣傳中宣稱產品可以防治新型冠狀病毒肺炎、嚴重誤導民眾的違法行為，一經發現，將嚴厲查處。依據《廣告法》《反不正當競爭法》，最高可處以二百萬元的罰款直至吊銷營業執照。

(中時 )