全球央行在2019年吹起降息潮，歐洲以及日本央行都採取負利率政策，美國聯準會(Fed)則是宣布降息3次，藉此因應陸美貿易戰以及全球經濟放緩，美國總統川普甚至在日前再度喊話Fed應降低利率，甚至說出「我愛負利率！」對此，摩根大通國際董事長Jacob Frenkel卻有不同看法。

據CNBC報導，Jacob Frenkel在達沃斯世界經濟論壇接受採訪表示，現在是各國央行為下一次金融危機做好準備的時候了。總體來說，目前經濟情勢尚好，但如果太推進到零利率，那下次金融危機發生之際將沒有準備的餘地。從2008年金融海嘯爆發以來，美國政府為了防止經濟衰退，長時間保持在低利率環境，Jacob Frenkel表示，這是一個長期的經濟復甦，是時候讓經濟政策手段保持正常與平衡了。

美國經濟在去年創下連續12個月成長的紀錄，這也保證美國歷史上最長牛市能夠繼續延續的關鍵。

Jacob Frenkel曾在1991年至2000年擔任以色列中央銀行行長。Jacob Frenkel也是長期以來不斷警告過度使用低利率和負利率將讓金融市場處在危險之中，因為這會迫使投資人將資金轉入股票等風險性資產，藉此尋求高投報率。

至於全球央行吹起降息潮，有經濟學家也認為，這反而會使得經濟成長受到壓抑而不是幫助增長，因為資金都跑到金融市場，而不是投資於工廠和設備，久而久之也會傷害到金融業本身。

摩根大通董事長兼首席執行長Jamie Dimon也回應了類似的擔憂，他認為，負利率是他所關注的唯一事物之一，負利率、量化寬鬆政策都與股票與債券價格相關。

Jamie Dimon提到，「這是有史以來最偉大的實驗之一，我們仍然不知道最終結果是什麼」。

(中時電子報)