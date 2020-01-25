據馬來西亞衛生部門25日證實，出現3例武漢肺炎確診個案。馬來西亞宣告失守！

據《澎湃新聞》報導，馬來西亞衛生部長祖基菲里證實，馬來西亞出現3宗新型冠狀病毒（武漢病毒）的確診病例，而這3名患者全是新加坡首名確診的66歲武漢男子的親屬。

(中時電子報)