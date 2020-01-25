2020武漢風暴》馬來西亞失守！武漢肺炎三例確診 14:302020/01/25 中時電子報 陳弘美 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 武漢肺火擴散已失控，法國傳出3例確診，目前歐洲確診病例全部都在法國。圖為武漢醫院重症隔離病房。（圖／新華社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 據馬來西亞衛生部門25日證實，出現3例武漢肺炎確診個案。馬來西亞宣告失守！ 據《澎湃新聞》報導，馬來西亞衛生部長祖基菲里證實，馬來西亞出現3宗新型冠狀病毒（武漢病毒）的確診病例，而這3名患者全是新加坡首名確診的66歲武漢男子的親屬。 (中時電子報) #馬來西亞 #武漢肺炎 #三例 也許您會感興趣 推薦閱讀 武漢肺炎疫情延燒 世衛將開緊急會議 06:402020/01/21 生活 疑有武漢肺炎病例 馬偕急診醫師：勿自私僥倖 10:372020/01/21 社會 防武漢肺炎疫情 柯文哲秒變回醫生說... 20:202020/01/21 生活 武漢肺炎 西雅圖發現美國首宗病例 05:522020/01/22 國際 大陸開放武漢肺炎資訊 亞股反彈 15:382020/01/22 財經 香港淪陷！首例武漢肺炎確診隔離 17:482020/01/22 國際 武漢肺炎擴散 陸觀光業恐不妙 17:542020/01/22 國際 圖解武漢肺炎 自保必知6大重點 20:282020/01/22 生活 LINE群組瘋傳「長庚遭管制」 疫情指揮中心：恐違法 22:042020/01/22 生活 陸武漢肺炎626人病17死 95人危急 08:042020/01/23 國際 兩岸熱門新聞 2020武漢風暴》更恐怖在後頭！專家驚爆下月初恐25萬人中鏢 - 兩岸 2020武漢風暴》不斷更新／香港新增三例！武漢肺炎全球疫情慘重 - 兩岸 2020武漢風暴》嚇！沒發燒也中鏢 陸45歲男驚現這症狀 - 兩岸 武漢肺炎／防護用具全沒 辭職就吊銷執照 護士崩潰哭叫 - 兩岸 2020武漢風暴》武漢肺炎擴散 陸調各地450解放軍醫支援疫區 - 時政 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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