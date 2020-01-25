外界好奇柯文哲（左2）帶著黃姍姍（左3）多曝光，柯文說很多行程市長沒辦法到的，副市長也要幫忙交陪。（台北市府提供／許家寧台北傳真）

名列台灣民眾黨不分區立委第一名的台北市勞動局長賴香伶31日將請辭，柯市府安排民進黨前高雄市議員陳信瑜接任，不過陳過去曾任謝長廷競辦助理與反同立場引來外界質疑，台北市長柯文哲今強調用人不看立場、背景，要以「共融社會」概念面對。

柯文哲表示，北市府用人不去看背景，而是看應對進退，還有對職務的熟稔程度，並指市府局長從新黨到民進黨都有，3個副市長分別是國民黨、民進黨及親民黨出身，他並不在意背景，而且局長人事也是經過副市長、正副祕書長組成委員會遴選出來。

對於外界解讀綠白再度合作，柯文哲先冷回「那找黃珊珊算什麼合作？」覺得台灣政治眼中只有藍綠，他主張不同立場態度的人，都可以在同一個團隊裡共融共存，一起處理台灣面對的問題，市府首長裡面政治光譜從新黨到民進黨都有。

由於婦女新知基金會等多個團體昨發聲明，質疑陳信瑜的反同色彩，不適任勞動局長及推動性平政策。柯文哲說，台北是全台第一個提出友善同志政策，同樣道理，一個共融團隊裡有支持同志、也有反對的，他堅持共融思維，不然每天都在吵架都不用做事了。

柯文哲表示，像他的三個副市長，每天開晨會也都很好，不贊成反同立場就不能用。另媒體也問柯，副市長黃珊珊從早上到中午都同行，好奇多讓黃曝光，是否有接班意味，柯回應，很多行程像他人在北歐怎麼到？這時候副市長也要幫忙交陪。

(中時 )